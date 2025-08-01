  • 28 августа 202528.08.2025четверг
Комплекты адаптивной одежды вручили тюменским ветеранам СВО

Общество, 19:36 28 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первые комплекты адаптивной одежды выдали ветеранам специальной военной операции в филиале фонда “Защитники Отечества” в Тюмени 28 августа. Она призвана помочь участникам СВО, получившим инвалидность, эффективно проходить реабилитацию и с удобством заниматься спортом.

“Сегодня впервые в стенах филиала фонда “Защитники Отечества” вручаем комплекты одежды нашим ветеранам, получившим тяжелые ранения. Всего мы заказывали 36 комплектов. К нам пришли уже 15. Комплекты включают в себя наборы – летние, зимние и демисезонные. Это куртки, рубашки, брюки, спортивная одежда, нижнее белье”, – рассказала руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко.

Она подчеркнула, что одежда сшита индивидуально, сконструирована для каждого ветерана. Она будет удобна для тех, кто используют протезы верхних и нижних конечностей. Есть специальные замки и застёжки, липучки, кнопки, шнурки.

﻿

Ветеран СВО Алексей Золотов примерил новую одежду и поделился впечатлениями.

"Комплекты классные. Одежда очень удобная, эластичная. В ней удобно двигаться, удобно надевать. Очень комфортная для моего протеза. Прямо на пять с плюсом, я бы сказал. Надел и пошел. Можно пойти на любое мероприятие”, – поделился ветеран.

Обеспечение адаптивной одеждой стало возможным благодаря проведению Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях".

Ветераны, которые хотят получить такие комплекты одежды, могут обратиться к своим персональным социальным координаторам, добавила Динара Поштаренко.

Инна Пахомова

# СВО , фонд Защитники Отечества

﻿
