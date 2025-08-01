При строительстве спортобъектов в Тюменской области учитывают виды спорта для ветеранов СВО

При строительстве спортивных объектов в Тюменской области учитываются адаптивные виды спорта, которые востребованы у ветеранов специальной военной операции.

Об этом во время пресс-подхода после открытия Кубка полномочного представителя президента в УФО для защитников Отечества сказал губернатор Александр Моор.

По его словам, с каждым годом эти соревнования, которые будут проводиться в разных регионах Уральского федерального округа, будут привлекать все больше участников. Соответственно, задача глав субъектов - создавать инфраструктуру для того, чтобы ветераны СВО, члены их семей могли комфортно заниматься спортом.

"Когда мы в прошлом году открывали ледовый комплекс "Рубиновец", то предусмотрели новую секцию следж-хоккея. Работу над еще одним комплексом заканчиваем на улице Судостроительной. Там тоже будет открыта секция следж-хоккея. Такие виды спорта как пара-бокс, волейбол сидя требуют специальных условий, грамотных тренеров и необходимой инфраструктуры, чтобы бойцы могли комфортно заниматься. Те объекты, которые сегодня есть, адаптированы. Новые комплексы строим, имея ввиду адаптивные виды спорта, которые востребованы у наших бойцов. Видите, как горят глаза у ребят, счастливые семьи. Именно эту атмосферу, эмоции мы должны поддерживать", - поделился глава региона.

В Тюменской области регулярно физической культурой и спортом занимаются 40% ветеранов.

Напомним, 26 августа Александр Моор принял участие в торжественном открытии Кубка полномочного представителя президента в УФО для защитников Отечества в Тюмени. По его словам, это большая честь для региона.

"Медали - не главная цель. Важно, что участники общаются друг с другом, показывают пример тем, кто пока еще не вовлечен в спорт, и бойцам, которые в скором времени вернутся домой с победой", - отметил губернатор.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Полномочный представитель президента Российской Федерации Артем Жога согласен с тем, что соревнования будут набирать популярность. Перечень направлений для спортсменов тоже будет расширятся. На сегодняшний день ветеранам СВО, по словам полпреда, доступны 30 адаптивных видов спорта.

"Через спорт намного быстрее проходит адаптация и возвращение к мирной жизни. Вы видели улыбки и счастливые глаза наших ребят. Это дорогого стоит. Они чувствуют заботу, то, что ими занимаются. Они показали свой героизм на фронте, теперь они демонстрируют это здесь. На этом фестивале спорта они обретут новых друзей, будут делиться своими практиками и опытом адаптации к мирной жизни, и своим примером привлекать все больше и больше ребят непосредственно к занятиям спортом", - заключил Артем Жога.

Напомним, соревнования пройдут в Тюмени с 26 по 31 августа. В областную столицу прибыли команды со всего УФО. Это 257 спортсменов. В команде Тюменской области числится 60 спортсменов - ветераны заявлены во всех 13 дисциплинах. В числе участников – Герой России Рустам Сайфуллин и кавалер трёх орденов Мужества, участник программы "Время героев" Евгений Кочергин.

Инна Пахомова