Более 100 тыс. рублей собрали на нужды СВО жители Упоровского округа за неделю

На 135 тыс. рублей пополнился благотворительный счет акции "Чистое небо — за нами Победа!" в Упоровском округе с 18 по 24 августа. Всего с начала проекта на нужды СВО от неравнодушных жителей, предприятий и орагнизаций поступило 325 тыс. рублей.

"Наша общая цель — собрать 800 тысяч рублей. Вместе мы действительно сможем сделать многое для бойцов. Они отстаивают интересы нашей страны, и мы обязаны им помочь, ведь это в наших силах", - написал глава муниципалитета Анатолий Игловиков в своих соцсетях.

Присоединиться к акции могут все желающие. Перевести любую сумму на счёт районного благотворительного фонда "Благодарение победителей" можно с помощью QR-кода.