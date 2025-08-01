Старт Кубку полпреда в УФО для защитников Отечества дали в Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Старт Кубку полномочного представителя президента в УФО для защитников Отечества дали в Тюмени 26 августа. Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Тюменской области Александр Моор и полпред президента Артем Жога.

Для региона большая честь и ответственность проводить такое яркое спортивное событие, подчеркнул Александр Моор в приветственном слове. Он также поблагодарил Артема Жогу за идею Кубка и решение поддержать Тюменскую область как место проведения первых таких соревнований в Уральском федеральном округе.

При подготовке к этому событию поставили задачу, чтобы все гости чувствовали себя комфортно, а спортсмены могли хорошо подготовиться и выступить на соревнованиях.

"2025 год - особенный. Это год восьмидесятилетия Великой Победы. Год объявлен президентом России Годом защитника. Сегодня в Тюмени собрались настоящие герои - наши защитники, люди, которые готовы теперь уже в спортивных состязаниях проявить свою силу духа, характер воина и нацеленность на победу. В Тюменской области мы гордимся нашими воинами, спортивными достижениями, победителями олимпийских, параолимпийских игр. Гордимся земляками, ветеранами боевых действий, которые занимают активную жизненную позицию, занимаются спортом, побеждают, занимают пьедесталы на самых разных турнирах и являются примером для всех остальных ребят", - произнес губернатор.

Отдельно глава региона поприветствовал семьи, родных и близких ветеранов, которые приехали поддержать участников Кубка. В область приехали не просто спортсмены, команды с тренерами, наставниками, а спортивные семьи. Они тоже примут участие в соревнованиях.

Спортивные соревнования всегда подразумевают выбор сильнейшего, но здесь победителями являются все, подчеркнул Александр Моор.

В свою очередь полномочный представитель президента Российской Федерации Артем Жога поблагодарил организаторов мероприятия, губернатора Тюменской области, правительство региона, фонд "Защитника Отечества", всех, кто помогал в организации соревнований.

"Наша цель объединить активных ветеранов боевых действий Уральского федерального округа, чтобы вы были не соперниками, а друзьями и товарищами. Уральский федеральный округ всегда находится на передовой президентских решений, поэтому в наших регионах усиленно развиваются разные направления активного спорта - от шахмат до следж-хоккея. Благодаря адаптивному спорту вернувшиеся с фронта ребята гораздо быстрее возвращаются к мирной жизни, заново адаптируются в обществе", - сказал Артем Жога.

По его словам, все, кто участвуют в соревнованиях, безусловно, являются героями, которые показали силу духа и мужество. Они - пример для тех, кто вернулся с линии боевого соприкосновения и пока не могут найти себя в мирной жизни. Стоит задача - ежедневным трудом и волей к победе, своим личным примером показывать, что жизнь продолжается, отметил полпред.

Артем Жога акцентировал внимание на дисциплине "Семейные старты". Жены и дети бойцов спецоперации, по его словам, такие же герои. Роль семьи и близких людей в адаптации ветеранов сложно переоценить.

Также полпред отметил высокую организацию события. Он уверен, что все последующие Кубки, которые будут проходить в Уральском федеральном округе, будут привлекать все больше ребят. Кроме того, будут расширен перечень направлений для спортсменов. Сейчас в УФО открыты секции и проводятся тренировки по 30 видам адаптивного спорта.

Начальник управления общественных проектов Государственного фонда "Защитники Отечества" Михаил Артамонов представил приветственный адрес статс-секретаря – заместителя Министра обороны РФ, руководителя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой.

"После возвращения домой вы продолжаете показывать, что нет ничего невозможного. Вы становитесь примером для окружающих, для подрастающего поколения, проявляете силу воли и реализуете себя в самых разных сферах. Желаю вам здоровья, успехов, побед и прекрасного спортивного настроения", — прочитал он обращение Анны Цивилевой.

После официальной части для зрителей провели небольшой концерт с номерами патриотической направленности.

Напомним, соревнования пройдут в Тюмени с 26 по 31 августа. Участникам предстоит соревноваться в 13 дисциплинах турнира.

Инна Пахомова