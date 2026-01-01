Эксперт по кибербезопасности не советует парам совместно управлять цифровой идентичностью

Доступ к личным аккаунтам не должен передаваться никому, даже в период близких отношений. Доверие в паре не предполагает совместного управления цифровой идентичностью. Однако если доступы всё же были общими, важно оперативно закрыть возможные уязвимости.

"В первую очередь необходимо проверить и отключить все незнакомые или лишние устройства, которые имеют доступ к аккаунтам. Практически все популярные сервисы – социальные сети, мессенджеры, почта, облачные хранилища – позволяют посмотреть список активных сессий и завершить их одним нажатием. После этого обязательно стоит сменить пароли, причём не только в социальных сетях, но и в электронной почте – именно она чаще всего используется для восстановления доступа к другим сервисам. При смене пароля важно завершить все предыдущие сеансы, чтобы бывший партнёр не сохранил доступ", - рассказал эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

Полезно регулярно проверять разделы "подключённые устройства" и "история входов". На первое время разумным шагом будет сделать аккаунты приватными, ограничив видимость контента только кругом доверенных контактов.

Дополнительно стоит проверить настройки геолокации – отключить совместный доступ к местоположению и удалить бывшего партнёра из семейных или общих групп доступа, если они использовались, пишет tmn.aif.ru.

"Если бывший партнёр публикует ваши фотографии или личную информацию без согласия, это может стать основанием для правовой защиты – в частности, в рамках статьи 152 Гражданского кодекса РФ. А в случае угроз жизни, здоровью или систематического преследования важно не игнорировать ситуацию и обращаться в правоохранительные органы", - добавил эксперт.