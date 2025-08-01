  • 20 августа 202520.08.2025среда
Технику, оборудование и освященные нашивки передали тоболяки в зону СВО

Общество, 14:16 20 августа 2025

Автомобиль УАЗ "Фермер", по пять квадрокоптеров и генераторов, две портативные электростанции, 130 маскировочных сетей, а также строительные материалы и инструменты направили для нужд СВО активисты Тобольска.

Всего адресную помощь получат шесть воинских подразделений на Донецком, Херсонском, Белгородском направлениях и госпиталь в Луганске. Об этом рассказал глава Тобольска Петр Вагин в своих соцсетях.

Он уточнил, что это уже 30-я партия, собранная при активном участии тобольских предприятий, общественных организаций, неравнодушных жителей. Общий вес гумгруза - более трех тонн. Также тоболяки передали землякам нашивки, освященные митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием.

"Это не просто груз – это наша забота, наше спасибо и наша вера в вас. Каждая деталь в этой помощи – это частичка души и сердечного тепла от всех тоболяков. Мы сделаем всё возможное, чтобы и дальше поддерживать наших земляков", - заключил Петр Вагин.

# гуманитарная помощь , Петр Вагин , СВО

﻿
