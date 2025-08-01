  • 15 августа 202515.08.2025пятница
Житель Упоровского округа готовится к Кубку защитников Отечества

Общество, 17:46 15 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Житель Упоровского муниципального округа Игорь Патрушев готовится к Кубку полномочного представителя президента Российской федерации в УФО для защитников Отечества, который пройдет в Тюменской области с 26 по 31 августа. Мужчина выступит в соревнованиях по плаванию и легкой атлетике.

Игорь Патрушев вернулся домой из зоны СВО в июне 2025 года. В округе многие знают его как большого любителя спорта. Как и до специальной военной операции сегодня мужчина каждый день занимается спортом.

Как сообщает сетевое издание “Упорово онлайн” в преддверии соревнований Игорь Патрушев плавает в бассейне, тренируется в тренажерном зале и на стадионе, готовится как индивидуально, так и в составе команды Тюменской области каждый участник кубка защитников Отечества.

“На соревнованиях придется плыть вольным стилем 50 метров. По легкой атлетике надо бежать эстафету, потом 100 метров, 200 метров и километр”, – сказал ветеран.

Спорт для Игоря Патрушева не только тренировка воли. Мужчина считает, что именно хорошая физическая подготовка помогла выжить и восстановиться после ранения.

“Когда получил ранение, понял, что не зря занимался спортом. Я смог выжить, выползти и впоследствии восстановиться по мере возможности. Я не забывал про спорт на СВО, занимался им и в госпитале тоже – посещал залы ЛФК”, – добавил Игорь Патрушев.

Ветеран СВО рекомендует всем, кто получил инвалидность, не опускать руки, заниматься спортом для здоровья.

“Я показываю пример таким же ребятам, как я, которые пришли с СВО с ранением. Можно восстановиться с помощью спорта. Ребята присоединяйтесь к нам, спортсменам”, – сказал ветеран, обращаясь к другим ученикам СВО.

Инна Пахомова

# СВО , соревнования , фонд Защитники Отечества

