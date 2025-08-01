  • 11 августа 202511.08.2025понедельник
  • USD79,7796
    EUR92,8800
  • В Тюмени 19..21 С 0 м/с ветер северный

Жители Тюмени смогут присоединиться к плетению маскировочных сетей

Общество, 19:59 11 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени смогут присоединиться к плетению маскировочных сетей в учреждениях спорта и молодежной политики с 11 по 15 августа, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В клубе детского творчества им. А.М. Кижеватова (ул. Мельничная, 1) организовано плетение маскировочных сетей. Время работы – с 11 до 17 часов.

В детско-юношеском центре "Авангард" имени Героя России Ж.Н. Раизова (ул. Энергетиков, 45а) тоже пройдет плетение маскировочных сетей. Время работы – с 10 до 13 часов.

Отметим, в учреждениях спорта и молодежной политики на регулярной основе проходят мероприятия с целью поддержки и помощи участникам СВО и их родным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# маскировочные сети , СВО

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:05 11.08.2025Первая туристическая конференция "Таёжные нити" пройдет в Тюменской области
19:59 11.08.2025Жители Тюмени смогут присоединиться к плетению маскировочных сетей
19:03 11.08.2025В Заводоуковске реставрируют водонапорную башню
18:42 11.08.2025Сбор гумпомощи для жителей Курской области продолжается в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора