Жители Тюмени смогут присоединиться к плетению маскировочных сетей

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени смогут присоединиться к плетению маскировочных сетей в учреждениях спорта и молодежной политики с 11 по 15 августа, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В клубе детского творчества им. А.М. Кижеватова (ул. Мельничная, 1) организовано плетение маскировочных сетей. Время работы – с 11 до 17 часов.

В детско-юношеском центре "Авангард" имени Героя России Ж.Н. Раизова (ул. Энергетиков, 45а) тоже пройдет плетение маскировочных сетей. Время работы – с 10 до 13 часов.

Отметим, в учреждениях спорта и молодежной политики на регулярной основе проходят мероприятия с целью поддержки и помощи участникам СВО и их родным.