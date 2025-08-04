Тюменский филиал фонда “Защитники Отечества” и Федерация армрестлинга заключили соглашение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский филиал фонда “Защитники Отечества” и региональная Федерация армрестлинга заключили соглашение 4 августа.

“Уже официально будем разрабатывать совместный план мероприятий, помогать и поддерживать друг друга. Сегодня федерация организует для ребят тренировочный процесс, помогает готовится к соревнованиям”, – сказала руководитель тюменского филиала фонда “Защитники Отечества” Динара Поштаренко.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На встрече в офисе филиала фонда подняли вопрос, касающийся доступности армрестлинга среди ветеранов со всей области. Этот вопрос будут поднимать, работать с правительством. Популярность этого вида спорта растет, отмечают в “Защитниках Отечества”. Уже сейчас тюменские ветераны получают медали на состязаниях.

Так, с 4 по 7 июля в Гатчине проходили Всероссийские соревнования “Кубок Отечества”. Спортсмены боролись за награды в различных весовых категориях, демонстрируя свои физические качества и уровень подготовки. От Тюменской области принимали участие трое ветеранов. Один из них – Денис Метлев – занял второе место.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По результатам таких серьезных соревнований ветеранам присваивают квалификации, подчеркнула руководитель тюменского филиала фонда “Защитники Отечества”. Это заявка на будущие победы. Выступившие в Гатчине стали кандидатами в мастера спорта.

Ветеран СВО Денис Метлев, завоевавший второе место на Всероссийских соревнованиях “Кубок Отечества”, рад, что данный вид спорта поддерживают. Он с нетерпением ждем предстоящие соревнования в Тюмени, уверен, что без призового места не останется.

Ветеран Денис Черкасов занял четвертое место, но результатом он доволен.

“В моей категории было семеро сильных, подготовленных участников. Мы тоже готовились. Считаю, что достойно выступил. Будем готовится к участию в Кубке полпреда президента Российской Федерации в УФО, который пройдет у нас в августе”, – вспоминает мужчина.

Армрестлингом Денис Черкасов занимается четвертый месяц. Тренировки посещает три раза в неделю. По его словам, армрестлинг очень интересный вид спорта, в первую очередь эмоциональный. Он испытывает большое удовольствие от общения и контакта с соперником. Тренировке подвергаются мышцы, которые ранее не были задействованы, подчеркивает ветеран.

“Подписание соглашения с Федерацией армрестлинга Тюменской области – самый лучший вариант. Наконец-то мы на официальном уровне сотрудничаем. Это хороший знак. Думаю, нас будут уведомлять о предстоящих соревнованиях, будет присутствовать тренерская поддержка”, – заключил Денис Черкасов.

Постоянно армрестлингом в регионе занимаются около 500 человек, среди них - около 25 ветеранов СВО. Они занимаются в Федерации армрестлинга Тюменской области и принимают участие в мероприятиях. По словам ее президента Николая Шмурина, этот вид спорта доступен и материально: не требует особого снаряжения, подготовки. Заниматься им могут люди с ограниченными возможностями здоровья. Что касается баз Федерации армрестлинга Тюменской области, они активно развиты в Упоровском, Омутнинском, Ярковском, Ялуторовском, Заводоуковском муниципальных округах, Тюменском районе, Ялуторовске.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, в конце августа в Тюмени пройдет Кубок полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО. Ветеранов СВО ждут соревнования по 13 видам спорта. Сборная региона уже сформирована.

Инна Пахомова