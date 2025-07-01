Роман Мамонтов: участники "Боевого кадрового резерва" станут частью команды правительства и ключевых компаний региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники проекта "Боевой кадровый резерв" после обучения станут частью команды правительства Тюменской области и ключевых компаний региона.

Об этом рассказал заместитель директора департамента общественных связей Тюменской области Роман Мамонтов.

Он отметил, что сейчас у участников проекта важный этап: они готовятся к обучению, им предстоит пройти несколько модулей. После этого будет принято решение о том, чтобы они вошли в команду правительства Тюменской области, муниципальных образований, коммерческих компаний, имеющих важное значение для Тюменской области.

“Я видел участников на мероприятиях, которые проходили перед обучением, заметил, как у них горят глаза. Они по-настоящему готовы работать, учиться. Одна из главных задач после окончания проекта — это работа с ветеранами и участниками СВО, помогать им адаптироваться”, – сказал заместитель директора департамента общественных связей Тюменской области.

Их опыт очень необходим, они должны стать примером для многих сотрудников администраций, компаний. Дисциплина, навыки, решительность важны для руководящего звена, убежден Роман Мамонтов.

Инна Пахомова