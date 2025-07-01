Ольга Езикеева: участники "Боевого кадрового резерва" смогут стать полезными в сфере предпринимательства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Участники "Боевого кадрового резерва" могут стать полезными в сфере предпринимательства, считает президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Ольга Езикеева.

“В предпринимательство идут очень смелые люди, не смелые там не выживают. Смелый человек, способный брать ответственность, принимать решения, вести за собой людей – это и есть предприниматель. Ну, а как разбираться в продукте, какую нишу занять – этому всему мы можем научить. Главное, принять внутри себя решение. Если эти ребята начнут принимать такие решения, конечно, во всем остальном мы им поможем”, – сказала она.

Отметим, реализация масштабного проекта "Боевой кадровый резерв" продолжается в Тюменской области. Уже в августе участники программы приступят к образовательным занятиям, которые помогут им развить управленческие компетенции.

Инна Пахомова