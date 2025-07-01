  • 14 июля 202514.07.2025понедельник
  • USD77,8855
    EUR91,1201
  • В Тюмени 22..24 С 4 м/с ветер северо-западный

Ольга Езикеева: участники "Боевого кадрового резерва" смогут стать полезными в сфере предпринимательства

Общество, 18:29 14 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Участники "Боевого кадрового резерва" могут стать полезными в сфере предпринимательства, считает президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Ольга Езикеева.

“В предпринимательство идут очень смелые люди, не смелые там не выживают. Смелый человек, способный брать ответственность, принимать решения, вести за собой людей – это и есть предприниматель. Ну, а как разбираться в продукте, какую нишу занять – этому всему мы можем научить. Главное, принять внутри себя решение. Если эти ребята начнут принимать такие решения, конечно, во всем остальном мы им поможем”, – сказала она.

Отметим, реализация масштабного проекта "Боевой кадровый резерв" продолжается в Тюменской области. Уже в августе участники программы приступят к образовательным занятиям, которые помогут им развить управленческие компетенции.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв , Торгово-промышленная палата

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 14.07.2025Ольга Езикеева: участники "Боевого кадрового резерва" смогут стать полезными в сфере предпринимательства
17:56 14.07.2025"День цифры" состоится для детей участников СВО в Тюмени
17:36 14.07.2025За ходом капремонта в многоквартирниках и содержанием земельных участков следят тюменские депутаты
17:34 14.07.2025Шестисотую маскировочную сеть сплели "Горьковские берегини" для бойцов СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора