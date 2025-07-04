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Курсантов ТВВИКУ готовят с учетом опыта СВО

Общество, 14:27 04 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Подготовку курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. А. Прошлякова с учетом опыта СВО показали журналистам 4 июля. Гостей познакомили с особенностями учебного процесса в самом училище.

Офицеров готовят на кафедре тактики инженерных войск. Они изучают инженерные заграждения, взрывное дело, переправы, мосты, дороги, проходят водолазную и военно-медицинскую подготовку, чтобы бойцы в случае необходимости могли помочь как себе, так и товарищам.

"На моей кафедре происходит именно становление офицера инженерных войск по основным специальностям и специализациям. Профессия военного всегда была престижна и востребована. Потребность защищать и служить Родине была, есть и будет", — сказал начальник кафедры тактики инженерных войск, полковник Владимир Усольцев.

Курсанты третьего года обучения 4 июля пришли на последнее практическое занятие, на котором работали с источниками тока. Электрический способ взрывания здесь основной. В первую очередь он безопасен для военнослужащих. Во-вторых, этот способ позволяет проверить все элементы электровзрывной сети и стопроцентно гарантировать, что взрыв произойдет, если все сделали правильно, отметил старший преподаватель кафедры, подполковник Руслан Халидуллин.

"Сегодня последнее практическое занятие. Дальше у нас экзамен. Курсанты выходят на финишную прямую, но это не окончание обучения. Они познакомились со взрывчатыми веществами, средствами взрывания, которые применяются в Вооруженных силах. Подводим их к изучению инженерных боеприпасов, учим устраивать инженерные заграждения", — пояснил он.

ТВВИКУ оснащено современными средствами обучения, необходимыми для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров. В лаборатории динамических тренажеров размещены более 10-ти машин. В одном из помещений представлены навигационные динамические тренажеры буксирно-моторного катера БМК-460 и плавающего гусеничного транспортера ПТС-2.

"На тренажерах курсанты осваивают умения управления данной техникой в безопасных условиях, без расхода моторесурсов и горюче-смазочных материалов. Они изучили контрольно-измерительные приборы, порядок выполнения упражнений. Все это очень помогает в учебном процессе", — сказал старший преподаватель кафедры военно-технических дисциплин, подполковник Сергей Титов.

Прием документов для поступления в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище продлен до 1 августа. По словам секретаря приемной комиссии ТВВИКУ, полковника Виталия Мясина, многие из тех, кто хотел поступить, уже давно обратились в военкоматы по месту приписки и прошли предварительные испытания, собрали документы, направили их в училище. Сейчас молодежь прибывает в учебный центр, который находится в Тюмени на ул. Ратной. Там их размещают, обеспечивают питанием. Здесь же они сдают вступительные испытания.

"Если кто-то не успел сходить в военкомат из числа гражданской молодежи, рекомендую это сделать. Приходите, там объяснят, какие собрать документы и справки. Потом с этими документами нужно прибыть к нам. Поступить нетрудно, главное, чтобы было желание и позволяло здоровье. Необходимо закончить либо 11 классов, либо иметь среднее профессиональное образование. После девятого класса не принимаем", — сказал Виталий Мясин.

Обучение в ТВВИКУ проводится по пяти военным специальностям, четырем специализациям на высшее образование и по одной специальности и двум специализациям на среднее профессиональное образование.

Курсант ТВВИКУ, сержант инженерных войск Эдуард Чехонадских не пожалел о своем решении поступить в училище. По словам молодого человека, ему очень нравится здесь. Особое внимание он акцентирует на том, что все преподаватели - офицеры с боевым опытом, и они дают колоссальные знания.

"Я в войсках с 2020 года. Прошел срочную службу, подписал контракт, поехал на СВО в 2022 году. Был там с апреля по июнь, после чего решил поступить в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, чтобы развиваться дальше. Здесь дают знания, которые очень нужны на СВО, знакомят с нововведениями, например, с БПЛА. Когда я ехал на фронт в 2022 году, беспилотные летательные аппараты использовали для разведки местности. Сейчас область их применения расширилась. Мы учимся управлять БПЛА", — поделился курсант.

Более подробную информацию о поступлении можно посмотреть на официальном сайте Тюменского высшего военно-инженерного командного училища во вкладке "Поступающим". Телефон приемной комиссии 64-78-01.

Секретарь приемной комиссии ТВВИКУ, полковник Виталий Мясин Курсант ТВВИКУ, сержант инженерных войск Эдуард Чехонадских Начальник кафедры тактики инженерных войск, полковник Владимир Усольцев Старший преподаватель кафедры, подполковник Руслан Халидуллин ﻿

Инна Пахомова

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# обучение , поступление , ТВВИКУ

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