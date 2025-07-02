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Для детей участников СВО организовали парусную практику

Общество, 17:21 02 июля 2025

фото Тюменской областной думы

Одиннадцать детей, чьи отцы погибли в ходе проведения специальной военной операции, овладевают навыками парусного спорта на базе яхт-клуба "Якорь", который расположен на озере Андреевское под Тюменью.

Координатор проекта "Надёжный тыл" Анна Пирожок рассказала, что идея организовать такое обучение для детей погибших участников СВО родилась еще в прошлом году.

"Благодаря поддержке председателя Тюменской областной думы Фаута Сайфитдинова эта идея стала реальностью. Всего будет две смены. Сейчас идет первая, и одиннадцать мальчишек и девчонок в возрасте от десяти до тринадцати лет уже обучаются парусному спорту. Во вторую смену еще девять ребят откроют для себя этот удивительный вид спорта, который воспитывает характер и дарит чувство свободы", - отметила она.

Председатель Федерации парусного спорта Тюменской области Андрей Насыров считает, что дети, которые прошли парусную практику, на всю жизнь запоминают это и потом могут в любой момент воспользоваться своими знаниями.

"На данном этапе мы их обучаем базовым навыкам, чтобы ребенок мог самостоятельно отойти от берега и вернуться обратно. Это, казалось бы, простое упражнение способно многое дать ребенку. Оно повышает самооценку, способствует развитию стратегического мышления, обучает работе в команде", - сказал Андрей Насыров.

По мнению председателя регионального парламента Фуата Сайфитдинова, парусный спорт помогает детям стать более уверенными в себе и готовыми к жизненным вызовам.

"Это не просто спорт, а путь к формированию сильной личности с широким кругозором и практическими навыками. Уверен, что за время занятий они закалят свой характер и станут достойной сменой своих героических отцов. Считаю, что поддерживать такие проекты необходимо, это наш долг", - подчеркнул глава облдумы.

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# дети , парусный спорт , СВО

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