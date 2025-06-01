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Лидия Русакова: "Боевой кадровый резерв" поможет участникам СВО найти себя в мирной жизни

Общество, 18:48 23 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Боевой кадровый резерв" поможет участникам специальной военной операции найти себя в мирной жизни. Так считает Заслуженный учитель Российской Федерации, директор гимназии №70 Лидия Русакова.

"Проект "Боевой кадровый резерв" очень актуален. Мирная и военная жизни — это две разных вселенных. Люди переходят из одной в другую. Этот проект позволит ветеранам найти себя в мирной жизни, найти новую профессию, обрести основы новой мирной жизни", — поделилась она.

Напомним, 5 июня по программе "Боевой кадровый резерв" завершился этап онлайн-собеседований. Их прошел 371 участник. Теперь начинаются очные испытания. А после них — обучение, которое продлится год.

Узнать подробную информацию о проекте можно на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.

Видео организаторов проекта "Боевой кадровый резерв"

Инна Пахомова

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# Боевой кадровый резерв , СВО

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