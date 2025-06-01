Николай Белослудцев: "Боевой кадровый резерв" — необходимая на сегодняшний день программа

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Боевой кадровый резерв" — необходимая на сегодняшний день программа. Она совевременна. Так считает генерал-майор милиции в отставке Николай Белослудцев.

"Я и сам участник некоторых вооруженных конфликтов. Давно знаю, как трудно многим нашим братьям-слослуживцам вновь вернуться в мирную жизнь. Люди, прошедшие фронт, становятся другими. У них другие моральные установки, другое отношение к людям, совершенно иное отношение к жизни", — поделился генерал-майор милиции в отставке.

Выявить среди ветеранов людей, которые способных стать лидерами, — одна из главнейших задач, считает Николай Белослудцев. Участникам СВО будет намного легче разговаривать с другими людьми, побываввшими на фронте.

Напомним, 5 июня по программе "Боевой кадровый резерв" завершился этап онлайн-собеседований. Их прошел 371 участник. Теперь начинаются очные испытания. А после них — обучение, которое продлится год.

Узнать подробную информацию о проекте можно на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.

Инна Пахомова