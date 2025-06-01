Имена участников СВО присовили трем юнармейским отрядам Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Имена участников специальной военной операции присвоили юнармейским отрядам. Церемония состоялась во время акции "Единство в памяти. Сила в подвиге!" на железнодорожном вокзале Тюмени 13 июня.

Сертификаты о присвоении почетных имен юнармейским отрядам школьники получили из рук руководителя акции "Единство в памяти. Сила в подвиге!" в Тюмени, полковника Дмитрия Волотковича.

Юнармейский отряд "Лидер" Заводоуковского муниципального округа назвали в честь майора Юрия Полунина. Свидетельство о присвоении имении гвардии старшего лейтенанта Жаната Касенова вручили отряду Мизоновской СОШ Ишимского района. Имя рядового Сергея Вепрева присвоили отряду "Юный патриот" Ялуторовского района.

"Это очень значимо и весомо. Думаю, что у ребят после присвоения имени героя будет больше мотивации, стимула. Теперь на них лежит высокая ответственность", — сказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник местного отделения "Юнармии" Ишимского района Ирина Щучка.

Состоялась и церемония вступления учащихся общеобразовательных учреждений региона в ряды юнармейцев. Обучающиеся дали торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству.

Также в рамках акции чествовали тех, кто доказал преданность юнармейским идеалам. Нагрудные знаки отличия "Юнармейская доблесть" второй и третьей степени лучшим вручал военный комиссар Тюменской области, полковник Сергей Чирков.

Напомним, в январе 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу по созданию Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия". Его называют школой будущего, где воспитываются характер, смелость, целеустремленность и воля к победе. "Юнармия" направлена на воспитание нравственно-здоровой нации и укрепления обороноспособности Российской Федерации.

Медали Министерства обороны Российской Федерации "За помощь и милосердие" за личные заслуги в оказании содействия военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, вручили десятерым. В списке — общественные деятели, волонтер, сотрудники центра "Аванпост", руководитель военно-патриотического клуба "Кречет" Андрей Ковалевский, помощник атамана Отдельского казачьего общества Тюменской области по взаимодействию с участниками СВО Антон Квятковский.

Среди получивших награду — начальник штаба регионального отделения всероссийского движения "Юнармия" Тюменской области Анастасия Попова.

"Это было волнительно, очень приятно. Считаю, что это одна из самых душевных наград. Ей отмечают людей, которые вносят вклад в поддержку бойцов и их семей. С нашей командой реализуем несколько проектов по поддержке бойцов. Конечно, мы работаем не за награды, как волонтеры. Но приятно, когда вклад отмечается со стороны", — поделилась она эмоциями после церемонии вручения.

Инна Пахомова