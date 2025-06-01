Лариса Денисова оценила потенциал кадрового проекта для участников СВО

| Фото: скриншот видео организаторов проекта "Боевой кадровый резерв" | Фото: скриншот видео организаторов проекта "Боевой кадровый резерв"

Проект "Боевой кадровый резерв" направлен на то, чтобы творческий и боевой потенциал участников и ветеранов специальной военной операции направить в мирное русло.

Об этом сказала руководитель Тюменского регионального штаба комитета семей воинов Отечества и член Общественного совета проекта БКР Лариса Денисова.

"Ребята, которые участвовали в боевых действиях, — сторонники нетривиальных решений. Это бывает смело, дерзко, но нужно помнить о том, что они вернулись в мирную жизнь. И их творческий, боевой потенциал нужно направить в мирное русло. Программа нацелена на то, чтобы бойцы могли получить качественное образование, хорошие навыки. Предусмотрены как обучающие, так и практические модули", — поделилась мнением она.

Напомним, проект поддержи военнослужащих "Боевой кадровый резерв" запустили в Тюменской области в феврале 2025 года. Основная задача — формирование кадрового резерва для общественных структур, компаний и предприятий реального сектора экономики, исполнительных и представительных органов власти регионального и муниципального уровней. Кроме того, "Боевой кадровый резерв Тюменской области" должен стать платформой, объединяющей различные общественные проекты для участников и ветеранов СВО.

5 июня завершился этап онлайн-собеседований. Далее для тех, кто уже вернулся со спецоперации домой, стартуют очные испытания. После них начнется обучение, которое продлится в течение года.

Узнать подробную информацию о проекте можно на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.

Видео организаторов проекта "Боевой кадровый резерв"

Инна Пахомова