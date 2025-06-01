Агитпоезд "Единство в памяти. Сила в подвиге!" торжественно встретили в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Агитационный поезд "Единство в памяти. Сила в подвиге!" торжественно встретили на тюменском железнодорожном вокзале 13 июня.

Акция объединяет все регионы страны и память обо всех героях Отечества, которые собственными поступками продемонстрировали верность и преданность России, подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, приветствовавший собравшихся на перроне со сцены.

"2025 год — год юбилея Великой Победы. Он объявлен президентом нашей страны Годо защитника Отечества и губернатором области Годом героев. Поэтому важно в рамках акции еще раз обратить внимание на вклад каждого бойца, воина в достижение победы. Хотелось бы сказать большое спасибо всей команде проекта за предоставленную возможность еще раз вместе убедиться, что все мы единое целое, поддержка друг друга делает нас сильнее", — произнес Алексей Райдер.

Он акцентировал внимание и на том, что на площади собрались юнармейцы. Заместитель главы региона уверен, что этот день надолго запомнится молодежи. Отметим, в рамках акции на тюменском вокзале состоялись посвящение в "Юнармию", вручение именных свидетельств юнармейским отрядам.

В основе экспозиции — демонстрация единства общества и армии, раскрываются подробности деятельности Вооруженных сил Российской Федерации сегодня и в период Великой Отечественной войны, отметил заместитель начальника Новосибирского высшего военно-командного училища, полковник Дмитрий Волоткович.

Большое внимание уделено специальной военной операции и оказанию помощи военнослужащим со стороны простых граждан. Отдельный вагон посвящен юнармейцам: он раскрывает необходимость становления движения, воспитания будущих защитников Отечества. Три вагона посвящены сухопутным войскам, воздушно-космических сил, военно-морского флота и воздушно-десантных сил. В отдельном тематическом вагоне будущие абитуриенты военных учебных заведений могут получить информацию про все вузы, порядок поступления. Экспозиция главного управления кадров посвящена службе в армии. В конце поезда представлена трофейная техника.

"В каждом городе экспозиция вызывает большой интерес. Находится много желающих продолжить дело своих отцов. В среднем от пяти тысяч до 15 тысяч людей за два-шесть часов проведения акции посещают выставленные экспозиции", — резюмировал руководитель акции в Тюмени.

Выступая со сцены Дмитрий Волоткович остановился на том, какой большой вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне внесли жители Тюменской области внесли. Более 250 тысяч человек ушли на фронт. Каждый второй не вернулся с боя. 105 уроженцев Тюменской области удостоены высокого звания "Герой Советского Союза".

"Нынешнее поколение активных граждан, настоящих защитников Отечества продолжают вносить свой вклад в ходе проведения специальной военной операции. Большую поддержку бойцам оказывают и добровольческие организации, и волонтеры", — поделился он.

Сегодняшняя акция — важный воспитательный компонент не только для детей, но и для жителей разных возрастов любого субъекта, убеждена начальник штаба "Юнармии" в Тюменской области Анастасия Попова.

"Подобные поезда провозят экспозиции, которые пропитаны духом героизма российского солдата. Здесь можно прикоснуться к предметам, которые доносят до нас то, что сейчас происходит "за ленточкой". Посетители экспозиции могут проникнуться этим, еще больше понять, что наши бойцы нуждаются в поддержке, теплых словах", — добавила она.

Напомним, всероссийская агитационно-пропагандистская акция на железнодорожном транспорте проходит на территории России с 19 апреля по инициативе Министерства обороны РФ. За 75 дней поезд пройдет 61 регион, более 33 тыс. км. В каждом городе-герое, городе трудовой доблести будут проводится аналогичные мероприятия. Акция проводится в стране по 3 июля.

Инна Пахомова