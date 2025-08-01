Тюменский ветеран СВО занялся производством мёда
Ветеран специальной военной операции из Тюменской области Ренат Мусин занялся производством мёда при поддержке фонда "Защитники Отечества".
Тюменец отправился на передовую с самого начала СВО и мужественно выполнял задачи, пока в августе 2023 года не был тяжело ранен.
Боец перенёс четыре операции, полгода провел в госпитале.
Сейчас он учится жить с протезом, занимается спортом, сдаёт нормы ГТО и участвует в соревнованиях, а также развивается в профессии.
Вместе с супругой Еленой ветеран оканчивает "Школу фермера", его направление – пасека, её – ягодно-цветочный питомник.
Семья мечтает расширить бизнес и производить мёд, пергу, прополис.