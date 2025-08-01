  • 19 августа 202519.08.2025вторник
Тюменский ветеран СВО занялся производством мёда

Общество, 19:53 19 августа 2025

Ветеран специальной военной операции из Тюменской области Ренат Мусин занялся производством мёда при поддержке фонда "Защитники Отечества".

Тюменец отправился на передовую с самого начала СВО и мужественно выполнял задачи, пока в августе 2023 года не был тяжело ранен.

Боец перенёс четыре операции, полгода провел в госпитале.

Сейчас он учится жить с протезом, занимается спортом, сдаёт нормы ГТО и участвует в соревнованиях, а также развивается в профессии.

Вместе с супругой Еленой ветеран оканчивает "Школу фермера", его направление – пасека, её – ягодно-цветочный питомник.

Семья мечтает расширить бизнес и производить мёд, пергу, прополис.



