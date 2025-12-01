Тюменские национальные объединения передали помощь бойцам подразделения "Ахмат"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

3D-принтер в комплекте с сушильной камерой и пластиком для 3D-печати передали члены Тюменского регионального отделения Ассамблеи народов России бойцам подразделения "Ахмат". Помимо оборудования активисты национально-общественных объединений собрали гуманитарную помощь, которая включила в себя продукты питания – каши, тушенку, мед, сахар и сладости к Новому году, а также теплые носки, мыло, салфетки, окопные свечи и материал для изготовления маскировочных сетей и многое другое.

Передача гуманитарной помощи состоялась 22 декабря в ​здании общественной организации вайнахского народа "Вайнах". От имени бойцов подразделения спецназа "Ахмат" лидеров национальных общественных объединений поблагодарил активист и волонтер Игорь Кузьменко.

"От лица военнослужащих подразделения "Ахмат" выражаем огромную благодарность всем неравнодушным, кто участвовал в сборе данной помощи. В ближайшее время с первым транспортом все это будет отправлено на передовую нашим бойцам. Огромное вам спасибо", - сказал он.

Игорь Кузьменко подчеркнул, что для тюменских бойцов, которые сейчас на передовой выполняют задачи специальной военной операции, получение такой поддержки очень важно: "Находясь там, ребята видят, что они не сами по себе где-то в окопах сидят, а их помнят, поддерживают, они чувствуют эту ниточку, связь с Родиной. Это очень ценно, спасибо вам большое".

По словам председателя реготделения Ассамблеи народов России Евгения Воробьева, отправляя гуманитарную помощь, жители Тюменской области передают командованию и бойцам, которые сейчас на передовой, самые теплые слова благодарности и поддержки.

"В масштабах всей страны, нашего региона, города, нашей организации – Ассамблеи народов России и координационного совета, мы всегда отмечаем, что мы – единое целое, что победа будет за нами. И это не пустые слова, мы действительно верим и ждем наших бойцов с победой", - сказал Евгений Воробьев.

Отметим, сбор денежных средств на приобретение 3D-принтера, сушильной камеры и пластика, проходил в течение декабря. Участие в нем приняли активисты реготделения Ассамблеи народов России со всей Тюменской области. В их числе многие национальные общественные организации, местные отделения АНР. Закупку оборудования и товаров первой необходимости организовали по запросу самих бойцов. На 3D-принтерах военнослужащие печатают накольники, хвостовики, сбросники и другие комплектующие.

Любовь Голышева