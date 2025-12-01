Восемь призовых мест заняла Тюменская область на премии "Безопасный город"
Восемь призовых мест заняла Тюменская область по итогам I национальной премии "Безопасный город". Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Среди решений, занявших первые места, сервис мониторинга паводковой ситуации в Тюменской области "Паводки" и Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области.
"Такой результат — итог нашей общей работы по внедрению востребованных цифровых решений в регионе. Эти системы помогают предупреждать чрезвычайные ситуации, повышают эффективность реагирования на них, тем самым обеспечивая безопасность жизни тюменцев", — отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.