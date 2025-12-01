  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
Соглашение между работодателями, администрацией и профсоюзами подписали в Заводоуковске

Экономика, 18:45 22 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Соглашение между администрацией округа, работодателями и профсоюзами муниципалитета подписали в Заводоуковске. Документ вступит в силу 1 января 2026 года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Соглашение создаст условия для развития кадрового потенциала территории, что является основной целью реализации в государстве национального проекта "Кадры". В новое трехстороннее соглашение также включены вопросы, касающиеся поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Одно из самых важных направлений — квотирование рабочих мест ветеранам СВО", — подчеркнула глава Заводоуковского округа Светлана Касенова.

Соглашение установит общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними отношений в округе, а также определит совместные действия сторон по их реализации на следующие три года.

﻿
