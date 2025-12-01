Бойцы тюменского ОМОНа исполнили мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний"

фото управления Росгвардии по Тюменской области фото управления Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники ОМОН "Вепрь" управления Росгвардии по Тюменской области присоединились к всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" и исполнили новогодние желания трех мальчиков.

"Ребята, написавшие письма с пожеланием познакомиться с бойцами спецназа, были приглашены на базу отряда. Для них провели экскурсию, познакомили с работой инженерной и кинологической служб и показали устройство бронеавтомобиля "Тигр", - сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

Видео управления Росгвардии по Тюменской области

Мероприятие прошло при поддержке регионального штаба движения "Бессмертный полк России". Сотрудники Росгвардии вручили детям тематические подарки – игрушечные машинки с символикой ОМОН и средства индивидуальной защиты.