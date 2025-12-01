  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
Бойцы тюменского ОМОНа исполнили мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Общество, 18:20 22 декабря 2025

фото управления Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники ОМОН "Вепрь" управления Росгвардии по Тюменской области присоединились к всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" и исполнили новогодние желания трех мальчиков.

"Ребята, написавшие письма с пожеланием познакомиться с бойцами спецназа, были приглашены на базу отряда. Для них провели экскурсию, познакомили с работой инженерной и кинологической служб и показали устройство бронеавтомобиля "Тигр", - сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

Видео управления Росгвардии по Тюменской области

Мероприятие прошло при поддержке регионального штаба движения "Бессмертный полк России". Сотрудники Росгвардии вручили детям тематические подарки – игрушечные машинки с символикой ОМОН и средства индивидуальной защиты.

# дети , Елка желаний , Новый год , ОМОН

﻿
