705 вопросов от тюменских предпринимателей обработала команда "ЦУР. Бизнес.72"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

705 обращений обработано командой "ЦУР. Бизнес.72" в 2025 году. 514 запросов поступили от предпринимателей из муниципалитетов Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Предприниматели обращаются по разным вопросам: от строительства, организации подъездных путей, состояния дорог до регистрации товаров в системе "Честный знак", изменений в налоговом законодательстве и доступных мер поддержки. Востребованы консультации по вопросам кадров, экологии, земельных отношений, недвижимости, подключения к инженерным сетям.

Средний срок предоставления ответа составляет от 5 до 10 календарных дней. В рассмотрении обращений задействованы 24 ведомства, включая федеральные органы власти.

Направить обращение можно через платформу обратной связи на портале госуслуг или руководителю "ЦУР. Бизнес.72" по телефону: +7(922)477-38-11.