Позвонить Всероссийскому Деду Морозу могут юные тюменцы до 31 декабря

Общество, 18:37 22 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Горячая линия Всероссийского Деда Мороза и его помощников принимает звонки до 31 декабря. Дети из Тюменской области могут рассказать Снегурочке о том, какие подарки они хотели бы получить на Новый год, а также оставить пожелания Дедушке и разгадать зимние загадки.

Цифровые помощники Деда Мороза в предновогодние дни работают круглосуточно, позвонить на горячую линию можно по телефону 8-800-101-10-42.

За первые три года работы горячей линии было обработано 320 тыс. звонков от детей со всей России и стран ближнего зарубежья.

# Дед Мороз

