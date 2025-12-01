Позвонить Всероссийскому Деду Морозу могут юные тюменцы до 31 декабря

Горячая линия Всероссийского Деда Мороза и его помощников принимает звонки до 31 декабря. Дети из Тюменской области могут рассказать Снегурочке о том, какие подарки они хотели бы получить на Новый год, а также оставить пожелания Дедушке и разгадать зимние загадки.

Цифровые помощники Деда Мороза в предновогодние дни работают круглосуточно, позвонить на горячую линию можно по телефону 8-800-101-10-42.

За первые три года работы горячей линии было обработано 320 тыс. звонков от детей со всей России и стран ближнего зарубежья.