"Сферум" завершил интеграцию в национальный мессенджер МАХ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Коммуникационный сервис "Сферум" при поддержке Минпросвещения России успешно завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер МАХ.

Образовательное пространство будет запущено с нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

"Сферум" станет доступнее и удобнее для пользователей сферы образования. Изменения реализованы с учетом обратной связи и на основе собранных в течение года пожеланий педагогов, родителей и учеников.

Особый акцент сделан на безопасности – в "Сферуме" в MAX можно настроить безопасный режим и установить специальные настройки приватности для создания комфортной среды общения.

"Интеграция "Сферума" в национальный мессенджер МАХ — это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями. В мессенджере сделан акцент на защите данных и комфорте пользователей, чтобы цифровое пространство школы стало еще более доступным и эффективным", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В образовательном пространстве "Сферум" в национальном мессенджере уже работает чат-бот "Предложения Министру просвещения РФ".

Среди новых возможностей "Сферума" – единый доступ к образовательным сервисам и учебным материалам с помощью ФГИС "Моя школа", приложение "Госуслуги Моя школа" с оценками, школьным расписанием и домашним заданием.

Кроме того, можно будет обмениваться и подписывать многие необходимые школьные документы, например справки для поездок на экскурсию или об отсутствии на уроке.

Разработчики прорабатывают и другие полезные сервисы, чтобы расширить возможности и сделать общение по учебе максимально эффективным и удобным.