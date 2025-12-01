В Сладковском округе декабрьским молодоженам в ЗАГСе дарили пинетки

Фото: Управление ЗАГС Тюменской области

Трогательную акцию "Первый башмачок" провели в Сладковском округе с 15 по 20 декабря 2025 года. Сотрудники местного отдела ЗАГС сами связали детские пинетки и дарили их молодоженам и новоиспеченным родителям во время регистрации .

"Мы надеемся что наши "башмачки" порадуют всех, кто их получил, и обязательно им пригодятся", - отметили сотрудники ЗАГСа.