В Сладковском округе декабрьским молодоженам в ЗАГСе дарили пинетки

Общество, 20:02 23 декабря 2025

Управление ЗАГС Тюменской области | Фото: Управление ЗАГС Тюменской области

Трогательную акцию "Первый башмачок" провели в Сладковском округе с 15 по 20 декабря 2025 года. Сотрудники местного отдела ЗАГС сами связали детские пинетки и дарили их молодоженам и новоиспеченным родителям во время регистрации .

"Мы надеемся что наши "башмачки" порадуют всех, кто их получил, и обязательно им пригодятся", - отметили сотрудники ЗАГСа.

# ЗАГС , молодожены , рождаемость , Сладковский округ

