В Тюменской области не обнаружили павших птиц и кабанов

Общество, 19:40 23 декабря 2025

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Павших птиц и кабанов не обнаружили в Тюменской области в 2025 году. Всего проведено 2,5 тыс. выездных обследований. Главная цель контроль заболеваний охотресурсов, сообщает региональный Госохотдепартамент.

"В целях сохранения и защиты охотничьих ресурсов от болезней в рамках взаимодействия с исполнительными органами власти региона Госохотдепартаментом за 11 месяцев текущего года подведомственным учреждениям управления ветеринарии оказано содействие в отборе 808 проб от кабанов и 365 проб от птиц, добытых в охотничьих угодьях", - рассказала директор Госохотдепартамента Тюменской области на совещании по вопросам защиты охотничьих ресурсов.

Сотрудники департамента и региональные охотпользователи содействуют специалистам ветеринарных служб по выкладке антирабической вакцины против бешенства плотоядных животных в охотничьих угодьях.

С начала 2025 года Госохотдепартамент принял 20 решений о регулировании численности охотничьих ресурсов из-за угрозы возникновения или распространения болезней животных.

