Итоги полугодия подвёл глава Сургутского района

Общество, 19:45 19 августа 2025

Численность населения Сургутского района на 1 июля составила 131,614 тыс. человек, что на 0,6% больше аналогичной даты 2024 года.

Родилось 760 младенцев, рождаемость превысила смертность в 2,1 раза.

Об этом глава муниципалитета Андрей Трубецкой рассказал в своих социальных сетях, подводя итоги социально-экономического развития района за шесть месяцев.

Он также отметил, что индекс промышленного производства к аналогичному периоду прошлого года составил 93,3%, в том числе: в отрасли добычи полезных ископаемых – 92,6%, обрабатывающие производства – 105,3%. На территории муниципалитета добыто 31,5 млн тонн нефти и 2,8 млрд кубометров газа.

"Во всех отраслях экономики трудится 104,9 тыс. человек. Уровень безработицы составил 0,06%, что ниже среднеокружного показателя. На 1 июля зарегистрировано 13 тыс. 493 субъекта малого и среднего предпринимательства с учетом самозанятых. Рост к первому полугодию 2024 года составил 32,1 %. Высокий показатель является результатом системной работы: в муниципалитете действует и расширяется комплекс мер поддержки предпринимателей", - сообщил Андрей Трубецкой.

﻿

Также глава Сургутского района отметил, что за полгода введено в эксплуатацию 32 тыс. 329,8 кв. м жилья.

Это два многоквартирных дома в Сытомино и Лянторе, а также частные дома. Годовой показатель ввода жилья для Сургутского района равен 88,1 тыс. кв. м с учетом индивидуального жилищного строительства.

Жилье сегодня возводится в семи поселениях – Лянторе, Белом Яре, Барсово, Федоровском, Солнечном, Ляминой и Сытомино.

В первые шесть месяцев 2025-го также были введены два объекта социальной сферы и 11 — производственного назначения.

# Сургутский район

