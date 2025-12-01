Самоед Майя станет провожатым для детей в тюменском центре "Родник"

Самоедская собака Майя станет провожатым для детей в тюменском центре "Родник".

5 января здесь стартует новая лагерная смена "Операция Север: хранители единства". Она продлится до 11 января 2026 года. За неделю детям предстоит разработать командную стратегию, собрать все артефакты и выполнить миссию по легенде смены. В праздники ребят ждут рождественские мастер-классы, эстафеты на ловкость и смекалку и особая ночь — праздничная программа с конкурсами и дискотекой, а также активности и фотосессия с северными собаками. Специально обученный пес самоед Майя станет провожатым для команды ребят, сообщает пресс-служба центра "Родник".

Самоедская собака, или самоед, самоедский шпиц, самми - одна из древнейших пород собак, которая относится к примитивным (аборигенным) породам. Родом она с Крайнего Севера Евразии.

Поначалу самоедами называли только ненцев — самый крупный самодийский народ, но впоследствии это название стало использоваться и в качестве собирательного названия всех самодийских народов - ненцы, энцы, нганасаны, селькупы. Собак, которых держали ненцы и другие народы самодийской группы, на Западе стали называть самоедскими собаками или просто самоедами. На севере Западной Сибири в оленеводческих хозяйствах распространена ненецкая лайка, в популяции которой также много особей белого окраса – основной окрас самодийских собак.