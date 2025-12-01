  • 14 декабря 202514.12.2025воскресенье
  • USD79,7296
    EUR93,5626
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-восточный

В Тюменской области продолжат реализацию туристических программ для подростков

Общество, 15:01 14 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реализация туристических программ, нацеленных на подрастающее поколение, будет продолжена в Тюменской области.

Директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова заверила, что в направлении детского туризма командой Тюменской области проводится большая работа. Один из продуктов — проект в рамках соглашения с Комитетом по туризму Москвы. В 2024 году был запущен "Город открытий" по трем трекам.

"В Тобольске образовательно-туристический маршрут выстроен по теме "Экология и устойчивое развитие". В Тюмени реализуются два трека — по энергетике и предпринимательству. Все эти программы подразумевают посещение предприятий. Они нацелены на подростков, которые в будущем должны определиться с профессией", — добавила Мария Трофимова.

Для подрастающего поколения в регионе существует широкий спектр программ и на тему патриотического воспитания, и на тему Великой Отечественной войны. Большое внимание уделено культурно-познавательным акцентам, краеведению, регионоведению, развитию Сибири и ее историческому наследию.

Положительные отзывы получает проект, инициированный Советом Законодателей трех дум. По их инициативе в весенний и осенний каникулярные периоды ежегодно реализуются туристические маршруты для детей из всех трех субъектов "тюменской матрешки". Туроператорские компании прорабатывают проекты, согласовывают с департаментами образования, молодежной политики.

Отметим, в 2025 году страна приступила к реализации обновленного нацпроекта по туризму. Он получил название "Туризм и гостеприимство". В его структуру вошли пять федеральных проектов. Нацпроект призван помочь развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия, как по России, так и за рубежом.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Мария Трофимова , национальный проект Туризм и гостеприимство , нацпроекты

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:35 14.12.2025В Тобольске с 20 декабря стартует сезон зимних катаний
15:01 14.12.2025В Тюменской области продолжат реализацию туристических программ для подростков
14:31 14.12.2025Более 35 млрд рублей жители Тюменской области потратили на транспортные услуги
14:08 14.12.2025Тюменцы узнают о создании рождественской повести-сказки Гофмана

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора