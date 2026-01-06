  • 6 января 20266.01.2026вторник
Врач из Тюмени рассказала, как кататься на коньках без травм

Общество, 08:34 06 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как кататься на коньках без травм рассказал главный внештатный специалист по первой помощи департамента здравоохранения Тюменской области Ирина Сковбель. Основные травмы, которые получают любители езды по льду, - это удар головой и повреждения конечностей.

"Чем меньше рост, тем, как правило, травма легче. Высокий человек не всегда может сгруппировать тело, и часто падает плашмя, даже не успев выставить руки. Руками тормозить можно, если в варежках, а без них – всё сотрёшь в кровь", – предупреждает доктор.

Безопасность начинается с правильной экипировки. Одежда смягчает удар. Для самых осторожных и для детей есть полный комплект защиты: шлемы, наколенники, налокотники и даже специальные шорты с мягкими вставками для копчика.

Одна из частых ошибок новичков - неправильный выбор коньков. Обычно девочки и женщины катаются на фигурных, а мальчики и мужчины предпочтут хоккейные, в прокате же чаще всего будут универсальные бюджетные модели. Лезвия у хоккейных коньков закруглены по краям, имеют дугообразную форму и поэтому они касаются льда только посередине. Они менее устойчивы, зато позволят быстро разгоняться и бегать. Хоккейные коньки легче скользят, дольше едут, но остановиться на них сложнее.

"Еще одна опасность - стихийные катки. Лёд на застывших водоёмах неровный. Безопасно кататься можно только на подготовленных площадках", - отметила доктор.

Она рекомендует соблюдать "ледовую дистанцию", смотреть по сторонам, не развивать высокую скорость в толпе и не использовать наушники. Начинать лучше с бортика и не стесняться пользоваться держателями для новичков, сообщает станция скорой медицинской помощи (г. Тюмень).

# каток , коньки , скорая помощь

