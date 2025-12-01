В селе Вагайского округа открыли новый ФАП по нацпроекту

Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Фельдшерско-акушерский пункт заработал в с. Ушаково Вагайского округа. Он открыт в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает инфоцентр областного правительства.

Объект оснащен всем необходимым оборудованием, сформирован запас медикаментов, в том числе для экстренных ситуаций. Пациенты могут проходить здесь широкий спектр обследований, не выезжая в окружной центр.

"Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов имеет огромное значение для развития системы здравоохранения Вагайского округа. В данном учреждении созданы все необходимые условия для эффективной работы медицинского персонала и комфортного приема пациентов", - отметила исполняющая обязанности главного врача Областной больницы № 9 Светлана Полуянова.