В Тюменской агломерации 27 км 798 метров дорог построили по нацпроекту

Экономика, 14:31 11 декабря 2025

27 км 798 метров региональных дорог Тюменской агломерации отремонтировано в 2025 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Самый большой объём работ проведён на трассе Тюмень - Боровский - Богандинский – 7 км 135 метров и Обход города Тюмени – 5 км, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Подрядная организация привела в нормативное состояние 4,5 км на двух участках автодороги Тюмень - Каменка - гр. Свердловской области и 3 км 93 метра на дороге Тюмень - Салаирка - гр. Свердловской области. Подъезд к Тюмени по трассе Курган - Тюмень - 2 км 100 метров, подъезд к Тюмени по направлению Екатеринбург - Тюмень – 2 км.

Также дорожники отремонтировали 1 км 533 метра подъезда к селу Перевалово, 800 метров по улице Монтажников в Тюмени и 800 метров дороги Каменка - Успенка.

"Весь объем работ на данных объектах выполнял ТОДЭП. Подрядчик вовремя и с должным качеством справился с поставленными задачами. Жители получили качественные дороги", - подчеркнул заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог управления автомобильных дорог Тюменской области Константин Никитин.

Для сравнения, в 2024 году, в Тюменской агломерации в программу ремонта в рамках нацпроекта попали 21 км 410 метров дорог.

Всего в 2025 году в Тюменской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтировано 77 региональных дорог общей протяженностью 288,29 км.

ГУС Тюменской области , дороги , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроекты , Тюменский округ

