В Тюменской области предпринимателей готовят к изменениям в налоговой политике

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Налоговой политике 2026 года посвятили Единый день консультаций для предпринимателей Тюменской области в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 10 декабря. Более 300 собственников бизнеса пришли услышать представителей региональной налоговой службы и получить консультации от специалистов 37 ведомств.

"Для нас важен диалог бизнеса и власти. Сейчас важно донести правильную позицию изменений, которые грядут в налоговой политике. Все для того, чтобы бизнес не нарушал законодательство, а органы не приходили с проверками", - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Павел Меньщиков во время пленарной сессии.

В налоговом законодательстве произошел ряд изменений как на федеральном, так и региональном уровне. Прежде всего, они коснулись налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, в частности, снижения суммы доходов по упрощенной системе налогов (УСН) с 60 млн рублей до 20 млн рублей в 2026 году, после которой бизнес становится плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС). Этот налог вырастет на два процента и составит 22 %.

"Среди изменений - расширение перечня расходов по уплате налога по УСН, повышение основной ставки НДС, снижение суммы доходов по патентной системе, после которой ИП становится плательщиком НДС, и другие. Сотрудники службы уделяют большое внимание адаптации налогоплательщиков. Мы проводим консультации, семинары, расписание есть на сайте", - отметила заместитель руководителя УФНС России по Тюменской области Ольга Иванова.

Сотрудники службы представили участникам сессии доклады: "Налоговые новации 2026", "Актуальные вопросы администрирования НДФЛ и СВ", "Налоги на имущество: ключевые изменения". Предприниматели получили ответы на самые актуальные вопросы. Многие признались, что опасаются грядущего повышения налоговых ставок.

Земфира Гарбузова из Ярково десять лет занимается пекарней и общественным питанием. К изменениям в налоговой политике практически готова.

"С УСН переходим на общий режим – 22 процента. Пока не знаю, как жить будем. 22 процента – это НДС, плюс издержки все в Пенсионный фонд и прочее, сам банк еще берет. Наценка будет 30-35 процентов", - говорит она.

Предприниматель Сергей Кляпов из Тюмени содержит ресторан на ул. Ямской пять лет. Держаться на плаву, повышать рентабельность и чистую прибыль с каждым годом становится все сложнее.

"В сравнении с первоначальными условиями налогового законодательства, в два раза больше сейчас приходится платить налогов. Понимаем с чем это связано, но не согласны. Поставщики цены задирают, потому что им повысили НДС, а кто-то и вовсе не платил раньше НДС, теперь стал плательщиком. При этом мы не можем конечному потребителю поднять высоко цены, потому что как только мы это сделаем, поток сразу снизится. И на рынке труда большие проблемы, чтобы удержать сотрудников приходится им зарплаты повышать. Чистая прибыль с каждым годом все ниже и ниже. По итогам 25-го года будет убыток. Посмотрим, что будет в 26-ом", - рассказал Сергей.

Индивидуальный предприниматель из Тюмени Ольга Красильникова более 10 лет занимается грузоперевозками. Ее налоговая реформа практически не коснулась.

"У меня всего две машины, и оставили патент. Если бы патент не оставили, пришлось бы все пересчитывать или закрываться. Может, сразу не закрылись бы, попробовали еще 26-ой год поработать, но повезло – оставили патент", - уточнила Ольга.

Предприниматели за консультациями по поводу налогообложения обращаются и в региональный центр "Мой бизнес".

"У нас есть партнеры, федеральная ассоциация бухгалтеров-аутсорсеров, проводим совместные мероприятия, для того чтобы дать все разъяснения. Работаем с привлеченным экспертом. Продолжим эту работу и далее, потому что пока вопросов больше, чем ответов", - уточнила руководитель центра "Мой бизнес" Тюменской области Мария Покалюхина.

В течение часа представители различных ведомств и организаций вели общение с предпринимателями региона. Единый день консультаций прошел в четвертый раз. Мероприятие организовано в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Анжела Лебедева