Андрей Пантелеев: вузы Тюменской области начнут сотрудничать с университетом Халифа

Университет Халифа (Khalifa University) ОАЭ посетила делегация Тюменской области. С представителями вуза прошло обсуждение перспектив взаимодейстия.

"Это учебное заведение одно из передовых университетов по нефтегазовому направлению. Он занимает лидирующие позиции среди высших учебных заведений ОАЭ. Нам он интересен прежде всего с точки зрения партнёрства с тюменскими университетами, а в ближайшем будущем и с Межвузовским кампусом. На встрече определили возможные направления совместных исследований. В первую очередь это касается нефтегазового направления. Сейчас университет Халифа занимает лидирующие позиции среди высших учебных заведений страны и седьмое место в мире рейтинга QS по направлению "Нефтегазовое дело"", - написал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в своем ТГ-канале.

Тюменцы наметили перспективы сотрудничества в решении задач для нефтегазовых компаний стран с Тюменским индустриальным университетом.

Напомним, бизнес-миссия делегации Тюменской области в ОАЭ проходит с 9 по 11 декабря.