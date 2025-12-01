Тюменская область обсуждает в ОАЭ сотрудничество в области промышленных инноваций
Делегация Тюменской области провела серию официальных рабочих встреч в ОАЭ. В составе делегации, которую возглавляет заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев, - представители Нефтегазового кластера, областного правительства, крупных компаний.
Уже состоялись деловые переговоры с представителями Министерства промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов.
В центре внимания обсуждение инвестиционного сотрудничества Тюменской области с ОАЭ, сотрудничество в области промышленных инноваций, развитие экспортно-логистических коридоров.
Тюменцы также приняли участие в заседании Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, пишет инфоцентр правительства области.