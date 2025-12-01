  • 10 декабря 202510.12.2025среда
  • USD76,8084
    EUR89,4267
  • В Тюмени -12..-14 С 5 м/с ветер южный

Тюменская область обсуждает в ОАЭ сотрудничество в области промышленных инноваций

Экономика, 18:02 10 декабря 2025

департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Делегация Тюменской области провела серию официальных рабочих встреч в ОАЭ. В составе делегации, которую возглавляет заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев, - представители Нефтегазового кластера, областного правительства, крупных компаний.

Уже состоялись деловые переговоры с представителями Министерства промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов.

В центре внимания обсуждение инвестиционного сотрудничества Тюменской области с ОАЭ, сотрудничество в области промышленных инноваций, развитие экспортно-логистических коридоров.

департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Тюменцы также приняли участие в заседании Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, пишет инфоцентр правительства области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ОАЭ , промышленность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:02 10.12.2025Тюменская область обсуждает в ОАЭ сотрудничество в области промышленных инноваций
14:21 10.12.2025Энергетики обеспечили необходимой мощностью два культурных учреждения в Тюменской области
14:10 10.12.2025Деревню Аромашевского округа газифицируют в 2026 году
13:15 10.12.2025465 тысяч рублей выручили участники тюменского фестиваля "Артчоус"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора