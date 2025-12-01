  • 12 декабря 202512.12.2025пятница
В заводоуковском "Центре Колмакова" начнет работу резиденция Деда Мороза

Общество, 15:48 12 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Резиденция Деда Мороза разместится в многофункциональном пространстве "Центр Колмакова" в Заводоуковске к Новому году. Гостей ждут с 20 декабря по 8 января.

Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель главы Заводоуковского городского округа Любовь Полякова.

"В резиденции Деда Мороза посетителей будут встречать Дед Мороз, Снегурочка. Здесь организуют игры, интерактивы", — добавила она.

Напомним, многофункциональный центр стал дополнением обновленной Центральной площади, которую в 2025 году сделали более комфортной для местных жителей по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Здесь 20 декабря в 18 часов откроется главная елка Заводоуковского муниципального округа.

﻿

Особое зимнее настроение, по словам заместителя главы округа, придаст большое количество сосен. Это дерево является символом Заводоуковска.

"Особый отпечаток на встречу Нового года накладывает то, что год, который мы провожаем, является для нас юбилейным. В связи с этим возле скульптурной композиции труженику села закружился хоровод сосен. Большое дерево в центре символизирует Заводоуковск. Вокруг него размещены 16 сосен — это сельские администрации. Каждое дерево будет украшено в зависимости от айдентики и аутентичности территории", — поделилась Любовь Полякова.

В городе также к приближающемуся Новому году украшают здания, учреждения. И даже в уличных кашпо, где раньше росли цветы, появились сосенки, которые наряжают разные коллективы.

Гости Заводоуковска в новогодние праздники могут заняться традиционными зимними развлечениями на местных базах отдыха. В учреждениях культуры запланированы праздничные спектакли.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

# Заводоуковск , Заводоуковский муниципальный округ , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроекты , Новый год , праздник

