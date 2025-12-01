Проверку автозимника от Нижней Тавды до Кускургуля провели совместно с прокуратурой

| Фото: из Telegram-канала главы Нижнетавдинского округа Сергея Борисевича | Фото: из Telegram-канала главы Нижнетавдинского округа Сергея Борисевича

Проверку автозимника от с. Нижняя Тавда до д. Кускургуль провели совместно с прокуратурой. В зимнее время на трассе организовано транспортное сообщение с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, сообщает администрация муниципалитета.

Оценили ход устройства зимника и его содержание глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич, прокурор Дмитрий Ракитин и замдиректора ДРСУ-2 Виктор Поветкин.

"На данный момент мы проводим работы по разработке грунта с использованием экскаваторов и бульдозеров. Это необходимо для устранения колейности на грунтовом основании, что обеспечит безопасность и комфорт для всех пользователей автозимника. Планировка проезжей части осуществляется с помощью автогрейдеров и тракторов, которые позволяют создать ровную и надежную дорогу", - подчеркнул глава округа.

На объекте сделают кюветы, что будет способствовать улучшению качества проезжей части. На важном участке трассы – проливе реки Лайма - намораживание льда проведут механизированным способом. Это поможет создать прочный и безопасный ледяной покров, который выдержит нагрузку транспорта.