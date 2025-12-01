  • 15 декабря 202515.12.2025понедельник
Инспекторы рыбоохраны изъяли 335 кг водных биоресурсов у браконьеров в УФО

Происшествия, 13:15 15 декабря 2025

Нижнеобское ТУ Росрыболовства | Фото: Нижнеобское ТУ Росрыболовства

335 кг водных биоресурсов изъяли инспекторы рыбоохраны у браконьеров в регионах Уральского федерального округа за неделю. Промысел рыбаки вели с нарушениями, сообщает Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства.

Всего инспекторы провели 87 патрулирований на водных объектах рыбохозяйственного значения.

В числе изъятого 100 орудий лова и одно транспортное средство.

К административной ответственности привлекли 54 рыбаков, сумма штрафов составила 24,5 тыс. рублей, взыскано за неделю 37, 6 тыс. рублей.

# браконьерство , Росрыболовство

