Инспекторы рыбоохраны изъяли 335 кг водных биоресурсов у браконьеров в УФО
335 кг водных биоресурсов изъяли инспекторы рыбоохраны у браконьеров в регионах Уральского федерального округа за неделю. Промысел рыбаки вели с нарушениями, сообщает Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства.
Всего инспекторы провели 87 патрулирований на водных объектах рыбохозяйственного значения.
В числе изъятого 100 орудий лова и одно транспортное средство.
К административной ответственности привлекли 54 рыбаков, сумма штрафов составила 24,5 тыс. рублей, взыскано за неделю 37, 6 тыс. рублей.