Помощь в праздники. Что делать, если смартфон не заряжается

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Если ваш смартфон перестал заряжаться, не торопитесь обращаться в сервис. Возможно, вы сможете устранить неполадки самостоятельно. В этой статье вместе с экспертами МТС мы рассмотрели причины, по которым гаджет может не заряжаться, и предложили способы решения этих проблем.

Причины, по которым телефон может не заряжаться, весьма разнообразны. Они включают в себя:

Проблемы с программным обеспечением. Если вы загружаете приложения из ненадежных источников или перегружаете память телефона, это может привести к сбоям в работе установленного ПО. В результате, операционная система может не опознать подключение к сети и не начать зарядку.

Поломка разъема зарядки. Разъем может быть поврежден при неаккуратном использовании или износится со временем. Кроме того, если разъем загрязнен пылью, жиром или мусором, это тоже может привести к проблемам с зарядкой.

Неисправность розетки. Это легко проверить, подключив телефон к другой розетке.

Износ зарядного кабеля. Неаккуратное использование и частые переносы кабеля могут привести к его быстрому износу.

Поломка блока питания. При падении или перегреве может произойти поломка блока питания, которая вызовет сбои при зарядке телефона.

Неисправность аккумулятора. Аккумулятор имеет ограниченный ресурс и может быть поврежден при неправильной эксплуатации.

Поломка контроллера. Это устройство, которое контролирует процесс зарядки, чтобы не навредить телефону. Определить его неисправность может быть сложно без специальных знаний.

Что делать, если телефон не заряжается:

Специалисты МТС советуют проверить розетку и кабель. Попробуйте подключить телефон к другой розетке или использовать другой кабель.

Перезагрузите телефон. Если телефон не полностью разряжен, попробуйте перезагрузить его.

Используйте беспроводную зарядку. Если ваш телефон поддерживает эту функцию, это может помочь в случае проблем с разъемом, кабелем или блоком питания.

Позвольте телефону остыть. Если телефон перегрелся, закройте все приложения и дайте ему остыть, прежде чем попробовать зарядить его снова.

Почистите разъем. Используйте зубную щетку или зубочистку, чтобы убрать пыль и грязь из разъема.

Если разъем зарядки сломан, вам придется обратиться в сервисный центр. Но возможно, это повод для покупки нового телефона? В салонах вы можете получить скидку на новый смартфон, обменяв старый по программе трейд-ин.