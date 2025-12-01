Возведение ледового городка началось на Красной площади Тобольска

Работы по возведению ледового городка стартовали в Тобольске на Красной площади у кремля. На место доставлены первые глыбы льда, из которых вскоре вырастут сказочные фигуры и яркие инсталляции, сообщил в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.

Он отметил, что в этом году тоболяков и гостей города ждёт новая, добрая и захватывающая история, которая подарит радость и взрослым, и детям. Открыть ледовый городок и торжественно запустить череду праздничных мероприятий планируется 24 декабря.

"Скоро вся площадь преобразится – осталось совсем немного. Готовьте тёплую одежду, хорошее настроение и ждите встречи с зимним чудом", - сказала глава Тобольска.