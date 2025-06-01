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Александр Моор поздравил тюменский филиал фонда "Защитники Отечества" с двухлетием

Общество, 16:22 01 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Коллектив тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" ежедневно проделывает большую работу, отметил глава региона Александр Моор в посте, посвященном двулетитию филиала.

"За два года сюда обратились более 12 тысяч человек – ветераны боевых действий, члены семей погибших и без вести пропавших бойцов, действующие участники спецоперации и их родные. Одни из приоритетных задач работы Фонда – адаптация жилья ветеранов спецоперации, предоставление средств реабилитации и специального транспорта", — написал губернатор.

В 2024 году филиал обеспечил ветерана СВО с парной ампутацией из Тюменского района автомобилем с ручным управлением. Ключи от новой машины бойцу вручили вместе с полпредом президента в УФО Артемом Жогой.

Александр Моор пожелал сотрудникам тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" успехов в дальнейшей работе, решения всех задач и благополучия.

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# Александр Моор , СВО

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