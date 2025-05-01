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Мастер-классы и сказкотерапию проведут для детей в фонде "Защитники Отечества" в Тюмени

Общество, 10:24 30 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Творческие и спортивные мастер-классы, лекция о донорстве костного мозга и сказкотерапия пройдут в тюменском филиале фонда "Защитники Отечества" 31 мая. Событие для детей участников специальной военной операции организуют в честь второй годовщины создания государственного фонда и Дня защиты детей.

Как сообщили в филиале, с 12 до 14 часов состоится мастер-класс по спортивным нардам. Детям и их родителям расскажут о пользе игры, о том, какие спортивные разряды может получить ребенок, участвуя в соревнованиях, а также объяснят правила. Мастер-класс проведет федерация нард Тюменской области.

В это же время пройдет эстафета маленьких пожарных. Участники получат возможность погрузиться в мир пожарной службы, примерив униформу, которая обеспечивает защиту во время выполнения служебных обязанностей. На площадке дети посоревнуются в различных заданиях, которые требуют скорости и ловкости. Эстафету организует региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

На сказкотерапию для детей и взрослых можно прийти в 13 часов. В 14 часов начнется занятие "Волшебный мир сибирской деревянной игрушки", на котором юные гости под руководством резчика по дереву Святослава Шитова распишут деревянную игрушку, а также получат ответы на свои вопросы. В это же время донор федерального регистра доноров костного мозга Александр Потапушкин прочтет лекцию "Кто такие спящие ангелы, или как можно спасти ребенка?". На встрече он расскажет взрослым о важности донорства и лечении различных детских заболеваний.

Чтобы принять участие в мастер-классах, необходимо зарегистрироваться. Помимо занятий на площадке будет работать выставка картин ветеранов СВО.

Все активности пройдут в пространстве тюменского филиала фонда по адресу: пер. Приисковый, 12. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# лекция , мастер-классы

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