В Тюмени участникам СВО рассказали о мерах господдержки при открытии своего дела

| Фото: Штаб общественной поддержки "Единой России" Тюменской области | Фото: Штаб общественной поддержки "Единой России" Тюменской области

Образовательный семинар для ветеранов СВО и членов их семей состоялся в Штабе общественной поддержки "Единой России", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На нем специалисты кадрового центра "Работа России" и приглашенные спикеры рассказали о конкурсах для начинающих предпринимателей, грантах и займах для развития бизнеса, а также поделились успешными историями тех, кто уже воспользовался субсидиями из средств регионального бюджета.

"Мы работаем над различными вариантами помощи нашим ребятам, возвращающимся домой. Ситуации бывают разные: кто-то не может по состоянию здоровья заниматься прежней работой, кто-то хочет попробовать себя в чем-то новом. Многие проявляют интерес к предпринимательству – в наших силах рассказать им, какие возможности для этого существуют в регионе", —рассказала руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Специалист фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Гульбаршин Шунанова считает, одним из эффективных методов поддержки готовые инвестиционные предложения для бизнеса. На реализацию готовых бизнес-идей уже поступило более 300 заявок со всей области – более 20 бизнесов уже запущены. Свою заявку можно оставить на сайте мойбизнес72.рф в разделе "Поддержка для бизнеса".

"Еще одна мера поддержки – социальный контракт – соглашение между гражданином и государством, по которому государство оказывает финансовую помощь. Максимальный размер выплаты – 350 тысяч рублей. На нее могут рассчитывать малоимущие и одиноко проживающие граждане. Средства можно потратить на регистрацию ИП, аренду помещения, бизнес-обучение, покупку оборудования, материалов или товаров для бизнеса", — добавила главный специалист Центра МСП Ольга Завода.

Ведущий консультант сектора по развитию карьеры и профессиональных навыков Центра занятости населения по Тюмени и Тюменскому району Ангелина Карпий отметил, что к ним с идеей может обратиться каждый.

"Вместе мы обсудим, как развить идею. Расскажем о наиболее востребованных видах деятельности, порядке получения финансовой помощи и разработке бизнес-плана. Не каждый сразу представляет, чем хотел бы заниматься. В нашем центре работают психологи, готовые провести тестирование и изучить возможности начинающего предпринимателя. В нашей практике бухгалтеры становились пчеловодами, а юристы открывали в себе швейный талант", — сказал он.

В рамках семинара участники также смогли получить индивидуальные консультации от спикеров.