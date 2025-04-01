В Тюмени ветераны СВО, вдовы и матери погибших военнослужащих представили концерт

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Театрализованный концерт "Время выбрало нас" показали ветераны специальной военной операции, родные погибших военнослужащих в малом зале ДК "Нефтяник" в Тюмени 26 апреля.

Концерт организовало женское сообщество "Связующее звено" при поддержке тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" и ДНК "Строитель". Руководил процессом создания концерта режиссер Тюменского концертно-театрального объединения Леван Допуа.

"Помимо всех событий, которые происходят в мире, мы — свидетели формирования новой культуры, новых текстов. Самое главное, все это рассказано теми людьми, которые не просто написали истории, а прожили их. Все тексты созданы участниками сегодняшнего показа, либо их близкими. Это абсолютно подлинная история наших дней", — сказал он в приветственном слове.

Через авторские песни и стихотворения ветераны боевых действий, матери, вдовы и дети рассказали зрителю истории о современных защитниках Отечества.

Концерт был поделен на четыре главы. В центре каждой — главный герой и его переживания. "Весной" показаны переживания офицера и его жены. В главе "Лето" появляется контрактник, который проходит через сложные испытания в зоне СВО. "Осенью" матери погибших ребят собираются на кухне — эта часть посвящена их переживаниям. В "Зиме" авторы идеи опирались на историю медсестры, которая отправилась на фронт добровольцем. Прототипом героини стала тюменский врач Светлана Медведева, погибшая в зоне СВО. Преемственность поколений подчеркнута с помощью сцен с детьми в начале и в конце концерта: когда-то они писали послания для ветеранов Великой Отечественной войны, потом выросли и стали героями наших дней.

Полноценная постановка выросла из квартирника по стихам гвардии лейтенанта Антона Катюнина, погибшего в зоне проведения специальной военной операции в июне 2024 года. Камерное событие, посвященное памяти бойца состоялось в тюменском филиале фонда "Защитники Отечества" в январе 2025 года. Организаторы — женское сообщества "Связующее звено" — получили большой отклик от матерей участников СВО, общественников. Тогда они решили масштабировать этот квартирник до театрализованного концерта. Подготовка шла с марта.

"Хотелось бы показать этот концерт еще. Думаю, желание у мам и ветеранов будет. Тем более, они хорошо проявили себя на сцене", — поделилась руководитель женского сообщества "Связующее звено", социальный координатор фонда "Защитники Отечества" Юлия Петренко.

Ветеран СВО Владислав играл военного. Долгое время он занимался с детьми, продолжает и сейчас, сотрудничая с центром "Алый парус", — проводит уроки мужества. Его пригласили поучаствовать в концерте "Время выбрало нас", и он согласился. Ветеран говорит, что со сцены важно было донести свои эмоции и воспоминания.

Не было ни одного актера, играли самих себя, сказала Олеся Медведева, мама Владимира Медведева, который погиб в зоне СВО в конце 2024 года.

"Этот театрализованный концерт — посвящение сыновьям-героям. Совсем недавно геройски погиб мой сын Владимир, десантник, футболист. Потеряв самое дорогое, что есть у матери, сердце плачет, душа пишет песни, стихи. Понимаю, что я не одна. Есть много мам, потерявших своих сыновей. Наши сыновья являются героями. Память в наших сердцах будет жить вечно", — добавила она.

Фонд "Защитники Отечества", при поддержке которого прошло событие, оказывает разноплановую поддержку, но одно из не менее важных касается адаптации, реабилитации подопечных к мирной жизни. На помощь приходят спорт, патриотическое воспитание, культурно-досуговая деятельность, творчество, самовыражение.

Театрализованный концерт, созданный по инициативе ветеранов боевых действий, жен, матерей — пример того, когда они могут показать свое творчество и своих любимых, родных людей, тех, кого уже нет рядом, считает заместитель руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Анастасия Левинова, курирующая направление с общественными проектами. По ее словам, получился уникальный инклюзивный спектакль: участие приняли ветераны, получившие тяжелые ранения.

"Люди получают возможность поделиться своими эмоциями, рассказать о переживаниях. Думаю, такие направления помогают найти новые ценности, новые смыслы, придать сил жить дальше, понимать, во имя чего мы живем. Аудитория, которой не коснулась специальная военная операция, тоже должна понимать, чем сейчас живут многие семьи, знать, какими были парни, которые уходили защищать нашу страну. Даже на выставке в холле мы могли видеть вещи реальных защитников, настоящих мужчин, сыновей, мужей, которые жили с нами в Тюмени, учились здесь, творили. Приглашая на такие мероприятия молодежь даем возможность прикоснуться к этой истории", — рассказала Анастасия Левинова.

В фонде продолжат развивать творческое направление. Ко Дню памяти и скорби, 22 июня, уже запланировано проведение нового квартирника "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...". В программе — творческие номера и составление "огненной" картины из лампад.

Инна Пахомова