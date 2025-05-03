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Дроны, квадроциклы и технику получили тюменские бойцы на СВО

Губернатор, 13:09 03 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Дроны, квадроциклы и технику получили тюменские бойцы, которые сражаются в хоне специальной военной операции. Также в гуманитарном грузе ноутбуки для полевых пунктов управления.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Получил ещё одно сообщение от наших земляков, которые сражаются в зоне специальной военной операции. Парни рассказали, что отправленный гуманитарный груз поступил по назначению. Весь груз сначала поступает из Тюменской области в логистический хаб на территории Луганской Народной Республики и уже оттуда отправляется на передовую", - уточнил глава региона.

Он заверил, что и в дальнейшем бойцов будут снабжать необходимы оборудованием.

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# Александр Моор , гуманитарный груз , СВО

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