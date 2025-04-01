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Школьники Тюмени сделали покрывало из картин на ткани для будущего музея СВО

Общество, 10:03 26 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Покрывало из картин на ткани для будущего музея СВО сделали учащиеся школы № 22 Тюмени. На них ребята нарисовали бойцов, символы мира, пожелания победы. Передали свое творение фонду "Путевка в жизнь".

"С начала года мы реализуем несколько проектов. Один из них - сбор экспонатов и трофеев для будущего музея специальной военной операции. Мы хотим собрать коллекцию предметов, которые будут напоминать об этом периоде. О том, какие взаимоотношения были в тылу и на поле боя. Хочется через вещи рассказать, чем жили бойцы, какие эмоции испытывали, о чем размышляли - об этом посетители музея узнают из писем ребят родным. Они готовы поделиться своими личными переживаниями. Пополнят коллекцию и творческие поделки школьников", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" президент фонда Олег Мисько.

Присылают предметы и сами бойцы. Среди экспонатов уже есть форма противника, нашивки, осколки снарядов и другие вещи, связанные со спецоперацией.

Еще одна инициатива фонда – совместный проект с тюменскими художниками.

"Они напишут портреты погибших бойцов в двух экземплярах, один передадут родственникам участника СВО. Второй будем использовать на выставке. Уже есть отклик от художников. Выставка будет передвижная, под каждым портретом разместим историю бойца. Что побудило его участвовать в СВО, как он служил, какие подвиги совершил, где и как погиб", - уточнил Олег Мисько.

Отметим, в благотворительном фонде "Путевка в жизнь" с начала 2025 г. выполнили более 700 заявок земляков, участвующих в специальной военной операции. В апрельской партии гуманитарного груза свыше 1,5 т необходимой техники, оборудования, медикаментов и других предметов первой необходимости.

Оксана Корнеенкова

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# бойцы , поддержка , СВО

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