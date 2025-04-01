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Участники СВО написали "Диктант Победы" в Тюмени

Общество, 17:49 25 апреля 2025

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Всероссийская акция "Диктант Победы" состоялась в Тюменской области. Для тех, кто хотел проверить знания о Великой Отечественной войне и специальной военной операции в регионе было развернуто 193 площадки. Участники СВО написали "Диктант Победы" в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева, сообщает информационный центр правительства области.

"Сегодня с нами будут принимать участие ветераны специальной военной операции, которые так же, как и 80 лет назад наши прадеды, стоят на защите Родины и защищают историческую правду. Память о наших предках должна жить всегда и в наших сердцах, и в сердцах будущих поколений. Ведь и они, и все мы — поколение победителей. Мы — русские, и в нас заложен ген быть победителями", — сообщила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Динара Поштаренко.

Ветеран спецоперации, участник проекта "Боевой кадровый резерв" Тюменской области Александр Ромашко решил принять участие, потому что важно хранить память о предках, чтить и не забывать подвиги дедов.

Всего в библиотеке в написании "Диктанта Победы" приняли участие более 10 участников СВО, а также члены семей погибших бойцов.

видео информационного центра правительства Тюменской области

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# Диктант Победы , СВО

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