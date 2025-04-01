Исторический облик Дворца культуры Краснодона воссоздают тюменские строители

| Фото: из Telegram-канала администрации Краснодонского муниципального округа | Фото: из Telegram-канала администрации Краснодонского муниципального округа

Тюменские строители воссоздают исторический облик Дворца культуры "Молодая гвардия" в Краснодоне. Они обновят фасад здания, сохранив при этом его оригинальные решения, сообщает администрация подшефного округа.

"Дефекты были и трещины. В некоторых местах осыпалась штукатурка. Пришлось все заново выравнивать, чтобы привести здание в первозданный вид. Яркий пример выполненной работы - фасад с колоннами, дальше всё будет точно так же подбираться в одном ключе", - уточнил прораб проекта Валерий Бабаевский.

Восстановят все детали – от руст до девяти скульптур на фронтоне. В том числе фигуры шахтера, балерины, сельхозработницы, спортсмена и другие. За 66 лет многие рассыпались.

"Изначально было задумано, что мы восстановим те части, которые утеряны. Когда изучили, то решили фигуры демонтировать и поставить новые. Приезжали реставраторы, сделали фото сканирование. Сейчас обговаривается восстановление", - рассказала представитель компании "Артстрой" Ашот Галян.